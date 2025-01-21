План «Ковер» ввели в аэропортах Казани и Ульяновска из-за угрозы атаки БПЛА

Утром 21 января в аэропортах Казани и Ульяновска ввели план «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По предварительной информации, такие меры связаны с угрозой атаки беспилотников. В воздушной гавани запретили вылет и прилет самолетов.

Похожая ситуация случилась вчера утром. В Казани также ограничили прием и выпуск самолетов. Уже в 10:46 все ограничения сняли. Из-за плана «Ковер» борт авиакомпании Red Wings из Ташкента не мог приземлиться в месте прибытия, поэтому кружился в 80 километрах от города.

Также вчера приостановили прием и вылет воздушных судов в аэропорту Ижевска. Ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников. Местные жители жаловались на звуки взрывов над городом.