В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничительные меры на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил он.

Из-за ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, выполнявших рейсы в Казань. По его словам, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Прием и выпуск самолетов в Казани ограничили примерно в 5:50 утра. В Нижнекамске такую же меру приняли через час. Ограничения на прием и вылет лайнеров ввели из-за угрозы атаки беспилотников.

Из-за плана «Ковер» борт авиакомпании Red Wings из Ташкента кружил в 80 километров от Казани. В этот же день ограничения ввели в аэропорту Ижевска.