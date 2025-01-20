Аэропорт Ижевска временно ограничил работу утром 20 января

Утром 20 января в аэропорту Ижевска приостановили прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Казани. Самолету авиакомпании Red Wings, вылетевшему из Ташкента в Казань, пришлось кружить в 80 километрах от места прибытия из-за плана «ковер».

Ограничения ввели из-за угрозы БПЛА. Местные жители сообщали о звуках взрывов над городом. Собеседница 360.ru отметила, что слышала громкие звуки в Советском районе.

Также взрывы услышали жители Рязани. По неуточненным данным, сработала система противовоздушной обороны. Грохот на окраине города раздался три раза.