Аэропорт Ижевска временно ограничил работу утром 20 января

Утром 20 января в аэропорту Ижевска приостановили прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко
До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Казани. Самолету авиакомпании Red Wings, вылетевшему из Ташкента в Казань, пришлось кружить в 80 километрах от места прибытия из-за плана «ковер».
Ограничения ввели из-за угрозы БПЛА. Местные жители сообщали о звуках взрывов над городом. Собеседница 360.ru отметила, что слышала громкие звуки в Советском районе.
Также взрывы услышали жители Рязани. По неуточненным данным, сработала система противовоздушной обороны. Грохот на окраине города раздался три раза.
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