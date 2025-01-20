Самолет рейсом из Ташкента в Казань не смог приземлиться из-за плана «ковер» в городе

Shot: самолет рейсом из Ташкента в Казань не может сесть из-за плана «ковер»

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Ташкента в Казань, кружит в 80 километрах от места приземления из-за плана «ковер» в аэропорту города. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, ограничение на влет и вылет самолетов в Казани ввели из-за БПЛА.

Ранее жители Казани сообщили о громких звуках взрывов над городом. Собеседница 360.ru заявила, что слышала удар в Советском районе. До этого, как сообщил Telegram-канал Mash, ВСУ попытались атаковать предприятия в Авиастроительном районе города.

Местная администрация пока не давала официальных комментариев.

Также сегодня ночью в Рязани сработала система противовоздушной обороны. Местные жители слышали взрывы и видели вспышки в небе. Еще взрывы раздались в двух селах неподалеку — Секиотово и Мушковатово.