План «Ковер» ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропортах Нижнекамска и Казани ввели план «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

По его данным, причиной стала угроза атаки БПЛА. Жителей Татарстана призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Самолеты не принимают и не отправляют с 03:00. Помимо Казани и Нижнекамска, ограничения ввели в аэропортах Пензы, Саратова и Самары, предупредили в Росавиации. Авиадиспетчеры, экипажи и службы воздушных гаваней принимают необходимые меры ради обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 24 января в связи с атакой беспилотников временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский. В городском округе Подольск сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы. До этого атаку БПЛА отразили в Раменском и Коломне.