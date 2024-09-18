Зеленский заявил о завершении работы над «планом победы» Украины

План Украины по мирному решению конфликта полностью готов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — написал он.

По словам украинского лидера, главной целью сейчас является реализация этого плана.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американское правительство уже изучило «мирный план» Зеленского. В Штатах решили, что в сценарии есть стратегия, которая может сработать. Теперь Америка намерена продвигать украинский план, взаимодействуя с другими государствами.