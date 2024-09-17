«Готов на 90%». Зеленский отчитался по плану завершения конфликта

План Украины по урегулированию конфликта готов на 90%. Об этом заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Совещание по подготовке нашего „Плана победы“ <…>. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального и справедливого. Более чем на 90% все выписано», — сказал он.

Проект президента Украины содержит набор шагов, который должен приблизить страну к урегулированию конфликта. Сначала украинская сторона покажет его американскому лидеру Джо Байдену, а потом кандидатам на пост главы государства.

Как отметил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко, план по завершению конфликта строится на разрешении стран НАТО наносить удары вглубь РФ. До этого в офисе украинского лидера пообещали передать России свой сценарий по урегулированию через третьи страны.