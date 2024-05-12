Пять улиц Белгорода остались без электричества | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 21:06 Пять улиц Белгорода остались без электричества Freepik

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В Белгороде пять улиц остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии на Харьковской горе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэрия города.

«Аварийное отключение электроэнергии на Харьковской горе на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская», — уточнили в мэрии.

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Сейчас энергетики уже приступили к переключению потребителей на резервные схемы.

До этого появилась информация, что российские зенитчики уничтожили 12 реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородом.

Ранее в воскресенье, 12 мая, в городе рухнул подъезд многоэтажного дома на улице Щорса, пострадавший в результате обстрела украинских боевиков. По последним данным, под завалами найдены тела восьми погибших, еще 20 человек серьезно пострадали, включая детей. Спасательные работы продолжаются.

В Курской области в результате атаки ВСУ на село Волфино и поселок Теткино пострадали семь взрослых и 10-летний ребенок. Под обстрелом украинских боевиков оказались еще семь населенных пунктов региона.