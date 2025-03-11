Пять человек пострадали при атаке украинских дронов на Подмосковье

РИА «Новости»: число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье в ночь на 11 марта выросло до пяти человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Также около 20 транспортных средств получили повреждения, добавил источник агентства.

По данным Минобороны, в Подмосковье силы ПВО уничтожили уже 91 БПЛА, летевший в сторону столицы.

Ранее стало известно, что при падении обломков беспилотника в Домодедове на территории дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторга» погиб сотрудник компании. Еще двое сотрудников получили ранения.

В Видном обломки дрона пробили крышу многоэтажного дома. В кровле образовались дыры.

В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 337 дронов над 10 регионами России.