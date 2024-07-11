Пять человек остались в больницах после атаки ВСУ по пляжу в Севастополе

Развожаев: 5 пациентов остались в больницах Севастополя после атаки ВСУ по пляжу

В больницах Севастополя остаются пять пациентов, пострадавших при атаке украинских боевиков по пляжу. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются пять пациентов, все дети выписаны домой», — отметил он.

После атаки ВСУ 23 июня на лечение в ведущие медицинские учреждения Москвы попали 22 человека, среди них 12 детей. Девять пациентов остаются в состоянии средней тяжести.

Украинские боевики ударили пятью американскими ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня. Четыре снаряда удалось отразить, один из них упал на пляж, где отдыхали мирные жители. Известно о четырех погибших, ранения разной степени тяжести получили 153 человека.

В начале июля Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которые боевики ВСУ использовали для атаки по Севастополю. Также ликвидированы до 10 обслуживающих иностранных специалистов.