Российские военные уничтожили установки HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь

Минобороны сообщило об уничтожении HIMARS, из которых атаковали Севастополь

Пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, уничтоженные при сегодняшнем ударе, использовались украинской армией для атаки на Севастополь 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По информации министерства, операторы беспилотников вскрыли передвижение трех пусковых установок в районе села Клапая в правобережной части Херсонской области. После чего расчеты ОТРК «Искандер» нанесли по скрытым позициям, где они остановились, ракетный удар.

Сообщается, что, помимо самих установок, уничтожили до 10 обслуживающих иностранных специалистов.

Накануне новый министр обороны Великобритании посетил Одессу и пообещал Украине 90 высокоточных ракет Brimstone.