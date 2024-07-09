Пострадавших при атаке ВСУ детей выписали из больниц Севастополя

Развожаев: в больницах Севастополя после атаки ВСУ остались пять человек

В севастопольских больницах после атаки Вооруженных сил Украины остаются пять пациентов. Всех детей выписали домой, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

В клиниках Москвы девять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один раненый — в состоянии легкой степени тяжести.

«Напомню, что после атаки ВСУ 23 июня, на лечение в московские ведущие медучреждения <…> направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — написал Развожаев.

Он добавил, что пострадавших направили в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники.

Ночью 9 июля российские военные отразили массированную атаку дронов ВСУ на Ростовскую область. В результате украинского удара загорелись два трансформатора на электроподстанции.