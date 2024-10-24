Пленный Грачев: бросившего гранату в офицера бойца ВСУ избили и увезли с позиций

Пьяный украинский солдат из соседнего взвода бросил гранату в командира роты. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец ВСУ Владимир Грачев.

«Командир роты приехал к ним (к соседнему взводу — прим. ред.) на позицию, в окопы, что-то спросить, а там один выпивший был. Потом он (командир роты ВСУ — прим. ред.) немножко отошел, а тот ему гранату — чуть ли не в него кинул», — рассказал военнопленный.

Грачев добавил, что бойцы, бросившего гранату, избили и увезли с позиций. Он также пояснил, что украинские боевики часто покупают самогон у местных жителей.

В начале октября сбежавший из польского тренировочного лагеря боец ВСУ рассказал, что некоторые украинские военные не пересекли границу, потому что «бухали во время поездки».

Помимо алкоголя украинские боевики употребляют наркотики, на которые их часто подсаживают военные медики, чтобы заработать.

Как рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, командиры ВСУ скрывают реальные причины смерти бойцов — от суицида или передозировки запрещенными веществами, выдавая их за гибель при выполнении боевых задач.