Некоторые военные ВСУ не пересекли границу с Польшей из-за своего нетрезвого состояния. Об этом сообщил РИА «Новости» бывший военный, который сбежал из польского тренировочного лагеря.

«Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу», — заявил он.

По словам собеседника агентства, солдаты ВСУ были настолько пьяны, что не смогли пройти фейс-контроль на границе.

Ранее житель окрестностей Суджи рассказал, что украинские боевики в Курской области изнасиловали местную жительницу, а потом отрезали ей голову. Также россиянин заявил, что военные ВСУ занимались повальным мародерством, вывозили из домов «все, что можно».