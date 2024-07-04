Командиры ВСУ скрывают реальные причины смерти солдат и выдают небоевые потери солдат за гибель на фронте. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь», — отметил собеседник агентства.

По данных источников Марочко, в харьковском морге во время судебно-медицинской экспертизы тела военнослужащего 12-й бригады ВСУ выяснилось, что он умер от передозировки наркотиками, а минно-взрывные травмы получил уже после смерти.

Экспертиза тела еще одного военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады в Днепропетровске показала, что он умер из-за суицида. А в сопровождающих документах при этом говорилось о том, что военный якобы погиб при выполнении боевой задачи.