На Украине военные медики подсаживали солдат ВСУ на бесплатный амфетамин, чтобы вызвать у них привыкание и потом снабжать наркотиками уже за деньги. Об этом рассказал журналистам украинский военнопленный Артем Кабанов, сообщило РИА «Новости».

По его словам, бойцы ВСУ заказывали амфетамин через украинскую «Новую Почту». Военные медики предлагали наркотик, чтобы военные держались «бодряком». Сначала они давали его солдатам бесплатно, вызывая привыкание. Кабанов добавил, что после этого военные не могли удержаться и начинали платить за это «удовольствие».

Посылку отправляли по номеру телефона. Ее получали, а военная полиция с собакой проверяла, но наркотики не находила. По его словам, вышестоящее командование дало «зеленый свет» на поставку амфетамина, чтобы на этом заработать.

Сам Кабанов тоже принимал наркотик в виде белого порошка, как и его сослуживцы. Они употребляли амфетамин во время выполнения боевых задач, чтобы ускориться.

Кабанов служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, в плен попал в первый же день нахождения на боевых позициях в ЛНР.

Этим летом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командиры ВСУ выдавали небоевые потери солдат за гибель на фронте. Они скрывали, в частности, смерть бойцов от передозировки наркотиками.