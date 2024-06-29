Пиротехники уничтожили четыре снаряда, найденных у пляжа в Севастополе

МЧС сообщило об уничтожении 4 суббоеприпасов, найденных у пляжа «Учкуевка»

Пиротехники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденных в Черном море возле севастопольского пляжа «Учкуевка». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Снаряды обнаружили на глубине до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на дне. МЧС предоставило видео с места.

Отмечается, что водолазные работы, нацеленные на поиск и обнаружение суббоеприпасов (беоприпасов меньшего размера) и взрывоопасных предметов, продолжаются.

Ранее, 27 июня, поступала информация о трех найденных суббоеприпасах возле пляжа. На тот момент сотрудники специализированного отряда МЧС обследовали половину запланированной территории. Группа подводного разминирования использовала плавсредства и три автомобиля.

ВСУ нанесли удар ракетой ATACMS по пляжу «Учкуевка» 23 июня. Жертвами стали четыре человека, среди которых двое детей. Травмы получили еще более 150 человек. Противовоздушная оборона в Крыму усилит работу после этой атаки.

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