Глава Севастополя заявил об усилении ПВО в Крыму

Защиту Крыма усилят из-за последней атаки ВСУ на Севастополь. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в эфире местного канала СТВ .

«Под руководством нашего главнокомандующего ведется серьезная работа, чтобы усилить <…> Понятно, что ПВО будет усиливать работу, понятно, что будут приниматься и другие меры», — сказал он.

Ранее Развожаев заявил, что ВСУ могут снова ударить по городу, потому что «потеряли всякие берега, любые ограничители». По словам градоначальника теперь придется «исходить из новой сложившейся реальности».

Украинские войска 23 июня ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Один снаряд упал на пляж, где собрались отдыхающие. В итоге погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.