Три снаряда нашли в море у пляжа «Учкуевка» в Севастополе

МЧС: водолазы нашли три суббоеприпаса в Черном море у пляжа «Учкуевка»

Водолазы МЧС нашли три суббоеприпаса на дне Черного моря возле пляжа «Учкуевка» в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Два снаряда в воде обнаружили только за последние сутки, с начала поисков достали еще один. Суббоеприпасы (боеприпасы меньшего размера) уничтожат на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Сотрудники специализированного отряда МЧС обследовали половину запланированной территории. На месте трудятся 19 экспертов группы подводного разминирования. Они задействовали плавсредства и три автомобиля.

Украинские боевики 23 июня ударили по Севастополю ракетами ATACMS. Одна ракета упала на территории пляжа. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали еще более 150 человек. Очевидцы описали хронологию атаки.