Песков заявил о важности выполнения задач СВО

России важно выполнить задачи, поставленные в начале спецоперации, и отстоять свои интересы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

«Конфликт давний, длится долго, и боевая фаза — уже пятый год. Это много времени. Для России очень важно достигнуть наших интересов и выполнить те задачи, которые ставились в начале специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее он отмечал, что специальная военная операция нужна, чтобы прекратить удары ВСУ по российским регионам. Так он отреагировал на атаку украинских беспилотников на Санкт-Петербург в дни проведения ПМЭФ.

Во время пленарного заседания форума президент Владимир Путин обратился к бойцам СВО с фразой «Работайте, братья!». «Сестры тоже работают», — добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.