«Сестры тоже работают». Захарова прокомментировала фразу Путина на ПМЭФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась реакцией иностранца на обращение президента Владимира Путина к военным в ответ на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом дипломат написала в телеграм-канале .

Захарова рассказала, что Путин ответил на письмо Зеленского призывом к российской армии и флоту, ко всем на передовой, фразой «работайте, братья!». На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с ней рядом сидел иностранец, который восхитился речью российского лидера, назвав ее сильной.

«А я ему ответила, что и сестры тоже работают», — отметила дипломат.

Ранее Путин обратился с фразой «работайте, братья» к солдатам и матросам, офицерам, адмиралам и генералам со словами, что на них смотрит вся страна, вся Россия надеется на них. Так глава государства ответил на открытое письмо главаря киевского режима, предложившего обсудить завершение конфликта в третьей стране.