Песков рассказал, продолжится ли турсезон в Крыму после ракетной атаки

Решение о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с ракетным ударом по Севастополю не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Журналисты задали вопрос официальному представителю Кремля о том, обсуждает ли глава государства Владимир Путин такую возможность с регионами и силовым блоком.
«Никаких решений на этот счет не принималось. И пока по этой теме я сказать ничего не могу», — сказал Песков.
Накануне ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS. Четыре боеприпаса сбили, один из них упал на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, более 150 пострадали. В связи с ракетным ударом в городе ввели режим ЧС регионального значения.
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