Песков раскрыл, какой город может стать площадкой для переговоров России и Украины

Песков: Стамбул рассматривается как площадка для переговоров России и Украины

Возможной площадкой для нового этапа переговорного процесса между представителями России и Украины может вновь стать Стамбул. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявления которого опубликовало РИА «Новости» .

«Безусловно, конечно», — ответил он на вопрос журналистов о том, рассматривают ли Стамбул в качестве площадки для новой встречи российской и украинской делегаций.

Источник агентства ТАСС сообщал, что переговоры России и Украины с большой долей вероятности продолжатся в Стамбуле. Ватикан в качестве нового места встречи делегаций двух стран не рассматривается по целому ряду причин.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина сообщал, что на данный момент переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия и в ближайшее время обменяются проектами меморандумов. Итогом конкретных договоренностей делегаций может стать личная встреча российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского.