Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины с большой долей вероятности продолжатся в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС .

Собеседник агентства подчеркнул, что Ватикан в качестве нового места встречи делегаций двух стран даже не рассматривается по целому ряду причин, в том числе логистических.

«Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должны скоро объявить», — заявил источник.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Ватикан не самым удобным местом для переговоров России и Украины. Такое заявление он сделал в пятницу, 23 мая. Он пояснил, что сама встреча двух православных стран в Ватикане доставит всем сильный дискомфорт.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что даты второго раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет.