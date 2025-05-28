Россия и Украина обменяются проектами меморандумов

Песков заявил, что Россия и Украина скоро представят свои проекты меморандумов

Переговорные команды России и Украины заняты выработкой перечня условий для временного перемирия. Стороны в ближайшее время обменяются проектами меморандумов, подчеркнул в беседе с РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства заметил, что пока речи о временном перемирии и прекращении не идет.

«Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды», — пояснил он в беседе с журналистами.

Песков обратил внимание на тот факт, что прогресса в процессе украинского урегулирования в том числе удалось достичь благодаря личному участию президента США Дональда Трампа.

«Прогресс <…> в плане реализации тех договоренностей, которые достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле „1000 на 1000“. Это очень важно», — сказал Песков.

Он добавил, что место следующего раунда переговоров России и Украины должно устраивать обе стороны. Официальный представитель Кремля также допустил личную встречу президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским.