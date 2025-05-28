Песков не исключил возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча президента Владимира Путин и его коллеги Владимира Зеленского может состояться, но переговоры лидеров должны будут стать итогом конкретных договоренностей делегаций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что мнение России по этому вопросу остается неизменным.

«Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности встречи [Путина и Зеленского], но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — отметил Песков.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что страна выражает готовность провести переговоры с Россией как на высшем уровне как в узком, так и расширенном составе. Подготовка встречи Зеленского и Путина уже ведется, сообщил RT.

Дипломат добавил, что после переговоров в Стамбуле стороны условились провести обмен военнопленными и разработать план для будущего перемирия.