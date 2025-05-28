Песков не исключил возможность встречи Путина и Зеленского
Встреча президента Владимира Путин и его коллеги Владимира Зеленского может состояться, но переговоры лидеров должны будут стать итогом конкретных договоренностей делегаций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
Он подчеркнул, что мнение России по этому вопросу остается неизменным.
«Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности встречи [Путина и Зеленского], но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — отметил Песков.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что страна выражает готовность провести переговоры с Россией как на высшем уровне как в узком, так и расширенном составе. Подготовка встречи Зеленского и Путина уже ведется, сообщил RT.
Дипломат добавил, что после переговоров в Стамбуле стороны условились провести обмен военнопленными и разработать план для будущего перемирия.