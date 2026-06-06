Песков призвал не делать поспешных выводов из письма Зеленского Путину

Спешить с умозаключениями после публикации письма украинского лидера Владимира Зеленского, адресованного президенту России Владимиру Путину, не стоит. Об этом в комментарии входящему в медиакорпорацию Китая телеканалу CGTN заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, после обнародования письма Зеленского и последовавшей реакцией на послание со стороны американского лидера Дональда Трампа торопиться с выводами не нужно.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо. Можно много говорить. Но давайте не будем забегать вперед», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это давний конфликт, боевая фаза которого длится уже очень много лет. Он отметил, что для России важно добиться выполнения своих интересов и задач специальной военной операции.

Зеленский опубликовал открытое письмо в адрес Владимира Путина в ночь на пятницу, 5 июня. В своем послании он предложил организовать встречу в нейтральной стране, чтобы начать переговоры для урегулирования конфликта.

Президент России на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума объявил, что знал о подготовке Зеленским предложения о встрече от посетившего Киев российского предпринимателя. Путин подчеркнул, что на следующий день украинские боевики нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске.

Президент добавил, что бегло ознакомился с письмом Зеленского и обнаружил там элементы хамства, которые явно не способствуют началу переговоров или созданию обстановки для диалога. Свой ответ Путин завершил обращением к российским военным фразой «Работайте, братья!».