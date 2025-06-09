Песков ответил на вопрос о наступлении ВС России

Песков: наступление ВС России является частью работы по созданию буферной зоны

Фото: РИА «Новости»

Наступление российской армии в Днепропетровской области, безусловно, можно назвать работой по созданию буферной зоны на границе с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он добавил, что задавать вопросы, касающиеся боевых действий, следует не ему, а Минобороны.

ВС России продвинулись в Донецкой Народной Республике и  вошли в Днепропетровскую область. В Сети появилось видео с военными группировки войск «Центр», которые протаранили на автомобиле колючую проволоку и развернули российский флаг.

Британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал ситуацию и отметил, что Украина потерпит поражение, если потеряет контроль над областью. По его словам, страна в этом случае не сможет выжить в долгосрочной перспективе.

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