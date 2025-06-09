Наступление российской армии в Днепропетровской области, безусловно, можно назвать работой по созданию буферной зоны на границе с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Он добавил, что задавать вопросы, касающиеся боевых действий, следует не ему, а Минобороны.

ВС России продвинулись в Донецкой Народной Республике и вошли в Днепропетровскую область. В Сети появилось видео с военными группировки войск «Центр», которые протаранили на автомобиле колючую проволоку и развернули российский флаг.

Британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал ситуацию и отметил, что Украина потерпит поражение, если потеряет контроль над областью. По его словам, страна в этом случае не сможет выжить в долгосрочной перспективе.