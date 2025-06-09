Днепропетровская область имеет слишком большое значение для Украины. Утрата контроля над этим регионом приведет к ее поражению, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Если бы русские получили контроль над Днепропетровским регионом, то, по моему мнению, это был бы смертельный удар для Украины», — сказал он.

Меркурис заявил, что страна не сможет выжить в долгосрочной перспективе, если этот стратегически важный регион отойдет России. Его потеря продемонстрирует, что боевые действия достигли критической точки.

Танковая дивизия группировки войск «Центр» подошла к западной границе ДНР и устремилась в Днепропетровскую область. Военные уже прорвали колючую проволоку и развернули российский триколор. Сенатор Андрей Клишас заявил, что с этого момента началась активная фаза денацификации региона.