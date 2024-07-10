Песков объяснил, зачем проводят операцию на Харьковском направлении

Песков: работу на Харьковском направлении ведут ради безопасности Белгорода

Фото: РИА «Новости»

Все, что происходит сейчас на Харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется», — подчеркнул Песков.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, около 60 украинских беспилотников за прошедшие сутки атаковали регион. Пострадали шесть мирных жителей.

Под ударами находятся и другие территории России. Ранее российские военные отбили массовую атаку дронов в Ростовской области. До этого налет беспилотников зафиксировали в Астраханской области.

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