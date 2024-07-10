Песков объяснил, зачем проводят операцию на Харьковском направлении

Все, что происходит сейчас на Харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется», — подчеркнул Песков.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, около 60 украинских беспилотников за прошедшие сутки атаковали регион. Пострадали шесть мирных жителей.

Под ударами находятся и другие территории России. Ранее российские военные отбили массовую атаку дронов в Ростовской области. До этого налет беспилотников зафиксировали в Астраханской области.