Песков назвал варварской атаку ВСУ на Севастополь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсолютно варварской» атаку ВСУ на Крым. Он ответил на вопрос журналистов о том, можно ли поставить в один ряд события в Севастополе и Дагестане.

«Сейчас я ничего не могу сказать на этот счет. <…> Мы видим абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Песков добавил: выводы по поводу того, являются ли атаки событиями одного ряда, можно будет сделать позже. Пока в ситуации разбираются следователи.

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует тем, кто потерял родных во время обеих атак, совершенных 23 июня. Пострадавшим помогают «по линии службы здравоохранения», рассказал Дмитрий Песков.

Жертвами нападения на синагоги и церкви в Дагестане стали 15 правоохранителей и четверо мирных жителей. В результате удара ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS погибли четыре человека и пострадал еще 151.