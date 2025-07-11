Песков счел неприемлемым размещение иностранных контингентов на Украине
Размещение западных воинских контингентов на Украине неприемлемо для России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости».
Песков назвал неприемлемым размещение иностранных контингентов на Украине
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