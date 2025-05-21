Польша подтвердила отказ отправлять военных на Украину

Туск: Польша окончательно решила не отправлять войска на Украину

Польша приняла окончательное решение отказаться от отправки своих военных на Украину. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск заявил в эфире телеканала TVP Info.

По его словам, польские власти не пересмотрят свой вердикт. По словам Туска, западные партнеры не оказывают давление на правительство страны.

«Да», — ответил премьер на вопрос ведущей, является ли решение не направлять военный контингент на Украину окончательным и не подлежащим изменению.

Туск подчеркнул, что Соединенным Штатам донесли позицию Польши.

В марте Туск подтвердил, что поставки американских вооружений приостановили через польско-украинскую границу. На Западе предположили, что без военной поддержки Вооруженные силы Украины еще быстрее снизят уровень боевых действий.