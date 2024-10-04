Первые панорамные кадры Угледара появились в Сети

Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения появились в распоряжении РИА «Новости» . На них показали юго-западную часть города, за которую в последнее время шли бои.

На видео — разрушенные и обгоревшие в результате боестолкновения многоэтажки и частные дома. Движения людей или техники не видно.

Минобороны официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Город взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». ВС России обнаружили в населенном пункте около 115 мирных жителей, военные оказали им необходимую помощь.

Работы по восстановлению Угледара начнутся после разминирования, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в городе нашли многокилометровые подземные переходы и укрытия ВСУ.