Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара

Работы по восстановлению освобожденного от ВСУ Угледара начнутся после разминирования, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в городе обнаружили многокилометровые подземные укрытия и переходы, которые использовали украинские военные.
Сейчас город находится под контролем ВС России. После разминирования Угледара проведут оценку и выстроят планы по его восстановлению, «но это чуть позже».
«Что касается гражданского населения. Там находятся порядка 115 лиц, им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь, в последующем данный функционал перейдет к профильным ведомствам Донецкой Народной Республики», — отметил Пушилин.