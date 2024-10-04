Пушилин: к восстановлению Угледара приступят после разминирования

Работы по восстановлению освобожденного от ВСУ Угледара начнутся после разминирования, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в городе обнаружили многокилометровые подземные укрытия и переходы, которые использовали украинские военные.

Сейчас город находится под контролем ВС России. После разминирования Угледара проведут оценку и выстроят планы по его восстановлению, «но это чуть позже».

«Что касается гражданского населения. Там находятся порядка 115 лиц, им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь, в последующем данный функционал перейдет к профильным ведомствам Донецкой Народной Республики», — отметил Пушилин.

Официально об освобождении Угледара объявили 3 октября. По словам бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, ВСУ по вине Владимира Зеленского лишились в этом городе 72-й отдельной механизированной бригады.