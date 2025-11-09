Российские войска ударили по объектам энергетики ВПК Украины

Минобороны заявило об ударе по питающим военные заводы Украины электростанциям

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объектам энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что военные задействовали ударные беспилотники, оперативно-тактическую авиацию, артиллерию и ракетные войска.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, используемой в интересах ВСУ транспортной инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — заявили в пресс-службе.

Также ВС России освободили населенный пункт Рыбное на территории Запорожской области, отличились бойцы группировки войск «Восток».

Днем ранее Минобороны сообщило об ударе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по ВПК Украины.