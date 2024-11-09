Полковник СБУ Стариков: ВС РФ разделили Купянское направление на две части

Российские войска разделили Купянское направление на две части, положение украинских военных на этом участке остается тяжелым. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части», — отметил он.

Стариков пояснил, что украинские боевики столкнулись с тактическим кризисом на трех направлениях — Покровском (Красноармейском), Кураховском и Южнодонецком.

В конце октября Стариков заявил, что некоторые страны НАТО могут ввести свои войска на Украину, если фронт обрушится, а подразделения ВСУ начнут массово отступать.

Ранее российское Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла до 720 бойцов и гаубицу L119 в зоне ответственности «Южной» группировки войск. До этого украинские боевики пожаловались на тяжелое положение ВСУ около Купянска, рассказав о «куче трупов» на своих позициях.