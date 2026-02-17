Переговоры в Женеве могут начаться в течение часа

Трехсторонняя встреча по Украине в отеле InterContinental в Женеве может начаться в течение часа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Основная часть российской команды ожидается», — уточнил собеседник агентства.

При этом ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что точное время начала определят сами переговорщики. Он также призвал не ждать каких-либо новостей по итогам сегодняшней встречи, поскольку диалог продолжится и на следующий день.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, среди ее членов — начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Участникам встречи предстоит обсудить как минимум пять треков: территориальный, военный, политический, экономический и связанный с безопасностью.