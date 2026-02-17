Переговоры по Украине в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве пройдут как минимум по пяти направлениям. Об этом сообщил источник ТАСС .

Стороны обсудят территориальные, военные и политические вопросы, а также экономические темы и проблемы безопасности. Источник добавил, что встреча должна начаться в ближайшие часы.

Российская и американская делегации уже в Женеве. Представители США разместились в отеле InterContinental Geneva, где пройдут переговоры. По данным источника РИА «Новости», они начнутся после 14:00. Встреча состоится в закрытом формате.

Российскую делегацию представляют более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Также в обсуждении примет участие начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что работа делегаций продолжится и на следующий день, но существенных новостей ожидать не стоит.