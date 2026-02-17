В Кремле призвали не ждать новостей из Женевы в первый день переговоров

Новостей из Женевы по переговорам сегодня ожидать не стоит, поскольку диалог планируют продолжить и завтра. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Переговоры могут начаться в ближайшие два часа, но фактически этот вопрос решат на месте.

«Естественно, все будет закрыто для прессы», — подчеркнул Песков.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в нее входят начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и другие должностные лица.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что переговорщикам в Женеве предстоит обсудить как минимум пять треков.