Стало известно, во сколько начнутся переговоры в Стамбуле

ТАСС: переговоры России и Украины в Стамбуле запланировали на 10:00

Начало переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле запланировали на 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщил источник ТАСС .

Диалог состоится в офисе президента Турции Долмабахче, переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

«С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче», — заявил собеседник агентства.

Там же проходили российско-украинские переговоры в марте 2022 года. Достигнутые на них договоренности сорвались по вине Украины.

Российская делегация прибыла в Стамбул рано утром 15 мая. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В людных местах города дежурит бронетехника.