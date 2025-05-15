Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут начаться после обеда

Переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле могут начаться после обеда. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило РИА «Новости» .

«Ориентировочно после обеда», — рассказали агентству.

Ранее источник ТАСС заявил, что начало встречи делегаций из России и Украины запланировано на 10 часов утра по московскому времени. При этом официальных объявлений о времени начала переговоров пока не поступало.

По неофициальным данным, в состав участников встречи от украинской стороны вошли четыре человека — глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник главы государства Игорь Жовква.

Россию на переговорах представит примерно та же делегация, которая отправлялась в Турцию три года назад — назначенный главой группы переговорщиков помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.