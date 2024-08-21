«Переговорный капкан». Россия не выйдет на контакт с Украиной до полного разгрома врага

Медведев: после нападения ВСУ на Курскую область мирных переговоров не будет

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

После нападения ВСУ на Курскую область всем стало ясно, что никаких переговоров с Украиной не будет «до полного разгрома врага». Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств», — отметил он.

Однако после совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Медведев предупредил западных покровителей: при дальнейшей помощи Украине будет еще больше бессмысленных трат, подбитой техники и гробов.

Украинские военные атаковали Курскую область ранним утром 6 августа. Тысячам жителей приграничья пришлось срочно покидать свои дома. Десятки человек получили ранения из-за обстрелов со стороны украинской армии, есть жертвы.

В пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что украинскую операцию в Курской области готовили с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. МИД России также подтвердил, что есть доказательства участия американских частных военных компаний во вторжении ВСУ в Курскую область.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинское командование перебросило боевиков в Курскую область, чтобы заставить Россию отказаться от проведения спецоперации. По его словам, рейдами под Курском руководили из штаба НАТО.

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