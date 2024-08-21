СВР раскрыла, кто стоит за подготовкой операции ВСУ в Курской области

Украинскую операцию в Курской области готовили с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По информации СВР, задействованные в курской операции подразделения проходили боевое слаживание в учебных центрах Великобритании и Германии.

«Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ. <…> Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — рассказали в разведке.

ВСУ пытаются подорвать мосты в Курской области, чтобы российские войска не смогли получать поддержку с другой стороны реки, заявил ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее стало известно, что военные России начали использовать в Курской области новые FPV-дроны, на которые не могут повлиять системы РЭБ Украины. Все благодаря тому, что БПЛА управляют не с помощью ретрансляторов и беспроводной связи, а катушкой с оптоволоконным кабелем.