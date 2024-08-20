Алаудинов объяснил, зачем ВСУ вошли в Курскую область

Алаудинов: ВСУ хотели с помощью боев под Курском заставить РФ отказаться от СВО

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование ВСУ перебросило боевиков в Курскую область, чтобы заставить РФ отказаться от проведения СВО. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, Украина хотела захватить как можно больше территорий в Курской области, а затем использовать этот факт при переговорах.

«Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы поставить нас на колени и заставить пойти на их условия, он в принципе захлебнулся», — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что рейдами под Курском руководили штаб НАТО, Великобритания и США. Командир спецназа «Ахмат» также подтвердил, что операцию вторжения продумывал Североатлантический альянс.

Он добавил, что среди зашедших в Курскую область иностранных наемников числятся военнослужащие подразделений НАТО, сообщил RT. Алаудинов также предположил, что бои на приграничной территории закончатся через два-три месяца.

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