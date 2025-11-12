Украина вышла из переговорного процесса с Россией

Украина официально заявила, что выходит из процесса мирных переговоров с Россией. На это указал первый замглавы МИД страны Сергей Кислица в комментарии The Times .

По его словам, переговорный процесс прекращен минимум до конца года. Причиной Кислица назвал отсутствие каких-либо результатов.

Дипломат также обвинил российскую сторону в неоднократном игнорировании попыток «поговорить по существу». Вместо этого украинцам якобы предлагали общаться через мессенджеры, а создание рабочих групп и прочих механизмов было только прикрытием для того, чтобы убить США в успешном ходе диалога.