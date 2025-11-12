Украина вышла из переговорного процесса с Россией
Украина остановила процесс мирных переговоров с Россией
Украина официально заявила, что выходит из процесса мирных переговоров с Россией. На это указал первый замглавы МИД страны Сергей Кислица в комментарии The Times.
По его словам, переговорный процесс прекращен минимум до конца года. Причиной Кислица назвал отсутствие каких-либо результатов.
Дипломат также обвинил российскую сторону в неоднократном игнорировании попыток «поговорить по существу». Вместо этого украинцам якобы предлагали общаться через мессенджеры, а создание рабочих групп и прочих механизмов было только прикрытием для того, чтобы убить США в успешном ходе диалога.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся в замороженном состоянии: их застопорила вторая сторона.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина подчеркивал, что предпочтительным способом завершения конфликта в России считают политико-дипломатический и готовы к нему.