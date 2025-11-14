Принуждение к переговорам. Чем дольше Украина артачится, тем хуже будут условия мира
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской The Times долго и нудно жаловался на коварство россиян, которые мало того что привезли на переговоры в Стамбуле досье на каждого члена украинской делегации и говорили про них «неприятные вещи», так еще и заставили слушать длинную историческую лекцию от главы делегации Владимира Мединского. Он на пальцах объяснил, что никакой Украины нет и никогда не было, а сегодня на территории Новороссии идет гражданская война русских против русских.
В итоге, не выдержав столь изощренного интеллектуального надругательства над их неокрепшим мозгом, представители киевского режима решили от дальнейших контактов с россиянами полностью отказаться. Смех смехом, но именно так украинский дипломат аргументировал выход Киева из переговорного процесса.
На неуступчивость и нежелание России поступаться краеугольными вещами — например, судьбами русских людей, проживающих на своих исторических территориях, — посетовал и госсекретарь США Марко Рубио. Он де-факто признал, что согласованные в Анкоридже условия мирного урегулирования, по которым ВСУ должны полностью покинуть Донбасс, Вашингтону, несмотря на всю экспрессивность Дональда Трампа, так и не удалось навязать Зеленскому и его подельникам.
«Мы можем судить только по тому, что мы видим. Они ясно заявили, что хотят весь Донецк, и, конечно, украинцы на это не согласятся. Поэтому да, это вывод, который мы делаем. Они выдвинули требования, с которыми Украина не может согласиться, и мы сейчас находимся в этой точке», — заявил Рубио.
Дело тут, разумеется, не в особом патриотизме главы киевского режима, а в том, что мир для него (на любых условиях) сродни смертному приговору. По окончании военного конфликта ему придется отвечать за все свои злодеяния.
Теперь настало время для российского ответа на все это нытье. В том, что касается позиции Рубио, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не разделяет подобную трактовку, ведь, в отличие от Зеленского, по-настоящему хочет мира.
«Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами, но за неимением такой возможности, когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем СВО. Нам главное обеспечить свою безопасность и интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами», — подчеркнул он.
Говоря же о претензиях по поводу жесткости российских переговорщиков, представитель Кремля заметил: украинским дипломатам было бы неплохо научиться уважать собеседника и выслушивать его позицию до конца. А послушать стоит, Мединский известен своими глубокими и содержательными историческими лекциями.
Но главное даже не в этом. Киеву пора понять, что чем дольше он артачится, тем хуже по итогу будут для него условия мирного соглашения. Россия решительно настроена довести СВО до победного конца, выполнив все поставленные цели и задачи, включая демилитаризацию и денацификацию Украины.
Не получится «по-хорошему», будет «по-плохому».