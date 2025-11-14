Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской The Times долго и нудно жаловался на коварство россиян, которые мало того что привезли на переговоры в Стамбуле досье на каждого члена украинской делегации и говорили про них «неприятные вещи», так еще и заставили слушать длинную историческую лекцию от главы делегации Владимира Мединского. Он на пальцах объяснил, что никакой Украины нет и никогда не было, а сегодня на территории Новороссии идет гражданская война русских против русских.

В итоге, не выдержав столь изощренного интеллектуального надругательства над их неокрепшим мозгом, представители киевского режима решили от дальнейших контактов с россиянами полностью отказаться. Смех смехом, но именно так украинский дипломат аргументировал выход Киева из переговорного процесса.

На неуступчивость и нежелание России поступаться краеугольными вещами — например, судьбами русских людей, проживающих на своих исторических территориях, — посетовал и госсекретарь США Марко Рубио. Он де-факто признал, что согласованные в Анкоридже условия мирного урегулирования, по которым ВСУ должны полностью покинуть Донбасс, Вашингтону, несмотря на всю экспрессивность Дональда Трампа, так и не удалось навязать Зеленскому и его подельникам.

«Мы можем судить только по тому, что мы видим. Они ясно заявили, что хотят весь Донецк, и, конечно, украинцы на это не согласятся. Поэтому да, это вывод, который мы делаем. Они выдвинули требования, с которыми Украина не может согласиться, и мы сейчас находимся в этой точке», — заявил Рубио.