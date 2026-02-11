Перед переговорами с США Зеленский назвал возможные сроки завершения конфликта
Зеленский: конфликт на Украине может завершиться через несколько месяцев
В случае успешных переговоров конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких месяцев. Окончательный вариант мирного соглашения предстоит утвердить путем парламентского голосования или национального референдума, сообщил президент Владимир Зеленский агентству Bloomberg.
Он принял предложение США провести очередной раунд переговоров 17 или 18 февраля. Стороны обсудят территориальный вопрос, создание буферной зоны в Донбассе, полномочия американцев и некоторые другие детали будущего соглашения.
«У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание, что будет проводиться мониторинг, но также есть понимание, что необходимо доработать формулировки и детали», — сказал Зеленский.
Президент заявил, что ни Россия, ни Украина не поддержали идею Белого дома о свободной экономической зоне в восточном Донбассе, однако не исключил реализацию этого проекта. По его словам, стороны договорились обсудить его на ближайшей встрече.
В целом конфликт, по оценкам Зеленского, может завершиться в течение нескольких месяцев, если переговоры пройдут добросовестно. Он заявил, что США хотели бы подписать все документы одновременно, но Украине такой вариант не подходит — мирное соглашение должна утвердить Верховная рада или народ путем референдума.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отличиях между первой и последующими версиями мирного плана США. По его словам, под давлением Украины и Европы из документа исчез пункт о восстановлении прав нацменьшинств.