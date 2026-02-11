Перед переговорами с США Зеленский назвал возможные сроки завершения конфликта

Зеленский: конфликт на Украине может завершиться через несколько месяцев

В случае успешных переговоров конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких месяцев. Окончательный вариант мирного соглашения предстоит утвердить путем парламентского голосования или национального референдума, сообщил президент Владимир Зеленский агентству Bloomberg .

Он принял предложение США провести очередной раунд переговоров 17 или 18 февраля. Стороны обсудят территориальный вопрос, создание буферной зоны в Донбассе, полномочия американцев и некоторые другие детали будущего соглашения.

«У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание, что будет проводиться мониторинг, но также есть понимание, что необходимо доработать формулировки и детали», — сказал Зеленский.

Президент заявил, что ни Россия, ни Украина не поддержали идею Белого дома о свободной экономической зоне в восточном Донбассе, однако не исключил реализацию этого проекта. По его словам, стороны договорились обсудить его на ближайшей встрече.

В целом конфликт, по оценкам Зеленского, может завершиться в течение нескольких месяцев, если переговоры пройдут добросовестно. Он заявил, что США хотели бы подписать все документы одновременно, но Украине такой вариант не подходит — мирное соглашение должна утвердить Верховная рада или народ путем референдума.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отличиях между первой и последующими версиями мирного плана США. По его словам, под давлением Украины и Европы из документа исчез пункт о восстановлении прав нацменьшинств.