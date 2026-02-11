Украинские власти в надежде пережить суровые морозы сделали все, чтобы затянуть переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил находящийся на Украине корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Их позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. <…> Вот к чему все сводится», — пояснил журналист.

В украинской столице еще хватает людей, делающих провокационные заявления в надежде на эскалацию конфликта. При этом не стоит спешить с оценкой, принимая все, что говорят за чистую монету. Лучше подождать, резюмировал Ваннер.

Ранее в США сообщили, что позиции России на переговорах могут усилиться, если ее армия возьмет под контроль Красноармейск и Димитров в ДНР, а также Гуляйполе в Запорожской области.