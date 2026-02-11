Зеленский раскрыл место проведения третьего раунда переговоров

Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине может пройти 17–18 февраля в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на президента Владимира Зеленского

«Новый раунд запланирован на вторник или среду», — привели авторы материала слова украинского лидера.

Зеленский уточнил, что в состав делегации от Украины на предстоящей встрече войдет министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Ранее Bloomberg сообщил, что Украина и Россия не примут предложение Соединенных Штатов о создании в ДНР и ЛНР свободной экономической зоны. Эту тему поднимут во время нового раунда переговоров, но обе стороны якобы относятся к идее скептически.